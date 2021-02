Ezio Greggio dal rifiuto di Sanremo alle sue fidanzate: Non guardo l’età (Di sabato 27 febbraio 2021) Ezio Greggio ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sua vita lavorativa ma anche riguardanti la sua vita privata “movimentata” Ezio Greggio (Instagram)Ezio Greggio è uno dei due volti simbolo di Striscia la Notizia insieme ad Enzo Iacchetti. Conduce il programma sin dal primo episodio, salvo qualche breve periodo in cui è stato sostituito per poi tornare. Col passare degli anni è normale anche per i volti dello spettacolo consolidare il loro rapporto. Questo è quello che è successo ad Enzo ed Ezio i quali sono diventati un connubio vincente in ambito televisivo.”Prima di tutto è un amico. Chi viene dai laghi ha quella vena tenera e surreale che ricorda Pozzetto, Jannacci, Piero Chiara. Ricci mi mandò a incontrarlo a Roma, ... Leggi su kronic (Di sabato 27 febbraio 2021)ha rilasciato alcune dichiarazioni rila sua vita lavorativa ma anche riguardanti la sua vita privata “movimentata”(Instagram)è uno dei due volti simbolo di Striscia la Notizia insieme ad Enzo Iacchetti. Conduce il programma sin dal primo episodio, salvo qualche breve periodo in cui è stato sostituito per poi tornare. Col passare degli anni è normale anche per i volti dello spettacolo consolidare il loro rapporto. Questo è quello che è successo ad Enzo edi quali sono diventati un connubio vincente in ambito televisivo.”Prima di tutto è un amico. Chi viene dai laghi ha quella vena tenera e surreale che ricorda Pozzetto, Jannacci, Piero Chiara. Ricci mi mandò a incontrarlo a Roma, ...

lamescolanza : Ezio Greggio, la fidanzata molto più giovane di non gli pesa: 'Non guardo mai l’anagrafe di una compagna’ - Il Deco… - infoitcultura : Ezio Greggio la fidanzata pi giovane non gli pesa Non guardo mai lanagrafe di una compagna - frabipola : 'Striscia la notizia, incursione a sorpresa in studio. Ezio Greggio: 'Ma chi è lei?', clamoroso messaggio politico… - lukealb : #Crozza/Salvini: '[Basta con tutti questi virologi]. Posso chiedere che agli italiani parli solo Ezio Greggio?' via… - gentil____mente : @nonnagualtiera Mi fai stare MALE perché già ODI EZIO GREGGIO -