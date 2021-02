Elettra Lamborghini a Iva Zanicchi: 'All'Isola faremo insieme il twerking' (Di sabato 27 febbraio 2021) Una coppia esuberante e spontanea e tutta emiliana sta per planare su 'L'Isola dei Famosi'. Elettra Lamborghini ed Eva Zanicchi saranno le nuove opinioniste del reality e tra le due è già feeling, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021) Una coppia esuberante e spontanea e tutta emiliana sta per planare su 'L'dei Famosi'.ed Evasaranno le nuove opinioniste del reality e tra le due è già feeling, ...

IsolaDeiFamosi : In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove op… - Domenico1oo777 : RT @IsolaDeiFamosi: In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove opinio… - Paolo68433170 : RT @IsolaDeiFamosi: In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove opinio… - meta_davide : RT @IsolaDeiFamosi: In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove opinio… - GeneraLatin : RT @xbsaforselena: @IsolaDeiFamosi Elettra Lamborghini regina della televisione -