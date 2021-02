Cassano | “Del Milan ricordo scudetto e problema al cuore Me la sono fatta sotto”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Antoniotorna a parlare delalche segnò la sua esperienza aldieci anni fa: "Dell'esperienza in rossoneroloed ilcardiaco. Mio figlio era nato da sei mesi, il momento più brutto proprio nel momento più bello - svelaa Il Corriere dello sport - . Berlusconi e Galliani furono fantastici, mi misero nelle mani di una squadra medica pazzesca. Me l'eroaddosso sul serio. In seguito ho saputo che il mioera abbastanza comune. Forame ovale pervio, il buco nel, praticamente un’apertura che mette in comunicazione l’atrio sinistro con quello destro. E' unpiuttosto comune che tocca circa il 30 % della ...

