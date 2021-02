Beni confiscati alla mafia, il report di Libera: “Il 62% dei comuni non è trasparente perché non pubblica l’elenco e non dà informazioni” (Di sabato 27 febbraio 2021) Hanno il dovere di promuovere il riutilizzo dei patrimoni confiscati alla mafia per scopi scopi sociali o finalità istituzionali, ma la maggior parte non passa la prova della trasparenza. Su 1.076 comuni italiani monitorati, destinatari di Beni immobili confiscati, 670 non pubblicano l’elenco e non danno informazioni a riguardo sul loro sito. Ciò significa che “ben il 62% dei comuni italiani è totalmente inadempiente“. Questo è quanto emerge da RimanDati, il primo report nazionale sullo stato della trasparenza dei Beni confiscati nelle amministrazioni locali, pubblicato dall’associazione Libera contro le mafie. Il monitoraggio ha avuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Hanno il dovere di promuovere il riutilizzo dei patrimoniper scopi scopi sociali o finalità istituzionali, ma la maggior parte non passa la prova della trasparenza. Su 1.076italiani monitorati, destinatari diimmobili, 670 nonnoe non dannoa riguardo sul loro sito. Ciò significa che “ben il 62% deiitaliani è totalmente inadempiente“. Questo è quanto emerge da RimanDati, il primonazionale sullo stato della trasparenza deinelle amministrazioni locali,to dall’associazionecontro le mafie. Il monitoraggio ha avuto ...

