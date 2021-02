Amazon Music PreShow, i conduttori e non solo (Di sabato 27 febbraio 2021) Si avvicina l’inizio del 71° Festival di Sanremo, e di conseguenza anche di Amazon Music PreShow, che sarà possibile seguire su Twitch. Ma non solo, ci saranno altre novità. Vediamole insieme. Amazon Music PreShow, chi condurrà? Ad essere scelti per condurre il PreShow, dal 2 al 7 marzo, sono due giovanissimi. Il primo è Manuelito “Hell Raton”, rapper e produttore discografico; la seconda è Kurolily, una live streamer molto attiva su YouTube. I due conduttori saranno live dalle 19 alle 20 ogni giorno per tutta la durata del Festival, dall’Amazon Music Café e in onda su Twitch. Ci saranno commenti alle performance degli artisti, interviste, sondaggi e concorsi per gli utenti collegati. Ma non è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Si avvicina l’inizio del 71° Festival di Sanremo, e di conseguenza anche di, che sarà possibile seguire su Twitch. Ma non, ci saranno altre novità. Vediamole insieme., chi condurrà? Ad essere scelti per condurre il, dal 2 al 7 marzo, sono due giovanissimi. Il primo è Manuelito “Hell Raton”, rapper e produttore discografico; la seconda è Kurolily, una live streamer molto attiva su YouTube. I duesaranno live dalle 19 alle 20 ogni giorno per tutta la durata del Festival, dall’Café e in onda su Twitch. Ci saranno commenti alle performance degli artisti, interviste, sondaggi e concorsi per gli utenti collegati. Ma non è ...

