Volley | Europei 2021 | definite le città ospitanti e le date In campo dopo le Olimpiadi in 4 Paesi

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono state svelate le sedi e ledeglidimaschile. La rassegna continentale andrà in scena dal 1° al 19 settembre, dunque tre settimanela conclusione delledi Tokyo (23 luglio-8 agosto). La Polonia sarà grandissima protagonista: a Katowice si disputeranno le due semifinali e le finali, a Danzica andranno in scena quattro ottavi di finale e due quarti di finale, a Cracovia spazio a tutte le partite di uno dei quattro gironi. Ostrava (Repubblica Ceca) ospiterà gli incontri di un girone, quattro ottavi di finale e due quarti di finale. A Tallinn (Estonia) e Tampere (Finlandia) andranno invece in scena le partite degli altri due incontri preliminari. Questa kermesse, che metterà in palio due pass per i Mondiali 2022 (ma va precisato che Polonia e ...