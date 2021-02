Ultime Notizie Roma del 26-02-2021 ore 09:10 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale venerdì 26 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio il premier Mario Draghi punta i piedi sui vaccini durante il vertice europeo ha affermato che le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere sposata e rilevato più pure andare più veloce sulle consegne delle dosi lati non danno il premier si è detto favorevole al kovax ma non alle donazioni ora perché l’unione troppo indietro sulle vaccinazioni primo si di principio i passaporti vaccinali ma ha spiegato comprarla io non ci sono ancora questioni politiche sospese anche questioni scientifiche il governo un accordo con le regioni prepara il nuovo dpcm con le misure di contrasto al covid per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche le chiusure partiranno dal resto del sistema delle fasce prende corpo l’ipotesi di un’eventuale riapertura ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021)dailynews radiogiornale venerdì 26 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio il premier Mario Draghi punta i piedi sui vaccini durante il vertice europeo ha affermato che le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere sposata e rilevato più pure andare più veloce sulle consegne delle dosi lati non danno il premier si è detto favorevole al kovax ma non alle donazioni ora perché l’unione troppo indietro sulle vaccinazioni primo si di principio i passaporti vaccinali ma ha spiegato comprarla io non ci sono ancora questioni politiche sospese anche questioni scientifiche il governo un accordo con le regioni prepara il nuovo dpcm con le misure di contrasto al covid per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche le chiusure partiranno dal resto del sistema delle fasce prende corpo l’ipotesi di un’eventuale riapertura ...

