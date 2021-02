Su Facebook si vendono aree protette della foresta amazzonica (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un’area della foresta amazzonica andata distrutta ad Altamira, un comune del Brasile (foto: JOAO LAET/AFP/Getty Images)Un’inchiesta di Bbc ha svelato come parti della foresta amazzonica del Brasile vengano vendute illegalmente su Facebook. Le aree messe in vendita sulla piattaforma di Mark Zuckerberg arrivano a misurare alcune migliaia di metri quadrati e includono foreste nazionali protette e terreni abitati dalle popolazioni indigene. Tramite una semplice ricerca su Facebook chiunque può trovare gli appezzamenti di terreno venduti illegalmente, digitando in portoghese le parole foresta (floresta), giungla nativa (selva nativa) e legname (madeira) su Marketplace, scegliendo uno degli stati amazzonici ... Leggi su wired (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un’areaandata distrutta ad Altamira, un comune del Brasile (foto: JOAO LAET/AFP/Getty Images)Un’inchiesta di Bbc ha svelato come partidel Brasile vengano vendute illegalmente su. Lemesse in vendita sulla piattaforma di Mark Zuckerberg arrivano a misurare alcune migliaia di metri quadrati e includono foreste nazionalie terreni abitati dalle popolazioni indigene. Tramite una semplice ricerca suchiunque può trovare gli appezzamenti di terreno venduti illegalmente, digitando in portoghese le parole(floresta), giungla nativa (selva nativa) e legname (madeira) su Marketplace, scegliendo uno degli stati amazzonici ...

HANIA243474887 : Come prosperano Facebook, Twitter e Google? Come generano i ricavi? La risposta superficiale è che vendono spazi pu… - iris3n : @yeojalwayz ma secondo te tracciano gli spostamenti della nostra cacca e vendono i dati a google e facebook? - TheWolf74221402 : RT @lavitadavivere1: Quindi Facebook promuove i video di Bill Gates che non è un medico che spinge un vaccino...Ma vieta i video di veri me… - MaMaurizi9 : RT @lavitadavivere1: Quindi Facebook promuove i video di Bill Gates che non è un medico che spinge un vaccino...Ma vieta i video di veri me… - Lor68792733 : RT @lavitadavivere1: Quindi Facebook promuove i video di Bill Gates che non è un medico che spinge un vaccino...Ma vieta i video di veri me… -