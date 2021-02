Serie B, un pareggio a reti bianche tra Reggiana e Salernitana apre la 25a giornata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Reggiana e Salernitana hanno aperto la 25a giornata di Serie B e al Mapei Stadium di Reggio Emilia è finita con uno 0-0 molto teso. Grande equilibrio fin dai primi minuti, nella ripresa è squadra campana a prendere il pallino del gioco in mano, ma senza trovare la chiave: un punto ottimo per gli emiliani, qualche rimpianto per gli ospiti. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021)hanno aperto la 25adiB e al Mapei Stadium di Reggio Emilia è finita con uno 0-0 molto teso. Grande equilibrio fin dai primi minuti, nella ripresa è squadra campana a prendere il pallino del gioco in mano, ma senza trovare la chiave: un punto ottimo per gli emiliani, qualche rimpianto per gli ospiti. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tvoggi : SERIE B, PAREGGIO A RETI BIANCHE TRA REGGIANA E SALERNITANA Nell’anticipo della 25esima giornata la Salernitana è b… - sportli26181512 : Reggiana-Salernitana 0-0: Pareggio senza reti tra Reggiana e Salernitana. Finisce 0-0 il match valevole per la vent… - sportli26181512 : La Salernitana non si avvicina all'Empoli: con la Reggiana finisce 0-0: La Salernitana non si avvicina all'Empoli:… - sportli26181512 : Milan, con la Roma per provare a ripartire. Un pareggio all’Olimpico sarebbe 'storico': Milan, con la Roma per prov… - DesireeATM : Hahahah! #Milanisti fieri di un passaggio del turno pietoso con pareggio con l’uomo in più all’andata e pareggio co… -