Quando e dove vedere il film con Giulia De Lellis "Genitori vs influencer"

Sta per uscire il film Genitori vs influencer, un titolo molto atteso soprattutto per i fan di Giulia De Lellis. L'esperta di tendenze, nonché nota influencer su Instagram, è pronta al suo debutto come attrice dopo aver pubblicato anche il suo primo libro. Genitori vs influencer uscirà il 4 aprile in prima tv assoluta su Sky Cinema ed è diretto da Michela Andreozzi. Si tratta di una commedia da poter guardare sul divano in famiglia. La storia racconta essenzialmente il rapporto di un papà single che deve gestire la figlia nel periodo adolescenziale. Ma cerchiamo di capirne di più su questo nuovo film Sky con Giulia De Lellis. E' stata la stessa influencer a rivelare ai suoi follower la ...

