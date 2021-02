Napoli, da Italia Viva ‘no’ a Fico: “E l’alleanza Pd-M5S non è un punto fermo” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Credo che il rinvio delle elezioni sia da meditare attentamente perché deve dipendere da dati oggettivi della pandemia, non per valutazioni politiche. Per quanto riguarda il centrosinistra non auspico la candidatura di Fico perché fare il presidente della Camera è un incarico prestigioso, è la terza carica dello Stato, e non può diventare di parte. Italia Viva non sta facendo una valutazione su Bassolino, potremo anche candidarci direttamente”. Così Gennaro Migliore, parlamentare di Iv, intervenuto a Radio Crc. “Per noi non esiste l’alleanza Pd-M5S come punto fermo, se vediamo alle ultime regionali qual è stata la coalizione vincente”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Credo che il rinvio delle elezioni sia da meditare attentamente perché deve dipendere da dati oggettivi della pandemia, non per valutazioni politiche. Per quanto riguarda il centrosinistra non auspico la candidatura diperché fare il presidente della Camera è un incarico prestigioso, è la terza carica dello Stato, e non può diventare di parte.non sta facendo una valutazione su Bassolino, potremo anche candidarci direttamente”. Così Gennaro Migliore, parlamentare di Iv, intervenuto a Radio Crc. “Per noi non esistePd-M5S come, se vediamo alle ultime regionali qual è stata la coalizione vincente”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

