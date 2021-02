Malattie Rare | Ucb conferma impegno a favore dei pazienti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - L'azienda biofarmaceutica Ucb prosegue nel suo, in Italia, adelle persone affette da. E in occasione della Giornata mondiale dedicata a queste patologie 'orfane', che si celebra il 28 febbraio,il suo sostegno non condizionato alla campagna '#Theside, Storie ai confini della rarità', il social talk voluto e realizzato dall'Osservatorio(Omar), che rende omaggio alle storie diaffetti da una malattia rara. Le- ricorda l'azienda in una nota sono numerose, ad oggi ne sono state identificate più di 7000, e molto diverse tra loro, ma spesso accomunate da problemi di ritardo nella diagnosi e ...