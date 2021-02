Lukaku diventa testimonial della Maserati per Stellantis (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, è diventato testimonial della Maserati, gruppo automobilistico che fa parte del portafoglio di Stellantis (il 14,4% appartiene alla Exor di Agnelli-Elkann, che controlla anche la Juventus). Lo annuncia la stessa Maserati in una nota. «La Casa del Tridente ha scelto il calciatore Romelu Lukaku come simbolo dell’audacia che contraddistingue la nuova Era Maserati. Una personalità ambiziosa, una passione e potenza uniche e la volontà di eccellere sempre: queste le caratteristiche che rendono l’incontro tra Maserati e Romelu Lukaku una comunione di intenti e di valori. Il calciatore dell’Inter e della nazionale belga è il protagonista del primo Drone ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’attaccante dell’Inter, Romelu, èto, gruppo automobilistico che fa parte del portafoglio di(il 14,4% appartiene alla Exor di Agnelli-Elkann, che controlla anche la Juventus). Lo annuncia la stessain una nota. «La Casa del Tridente ha scelto il calciatore Romelucome simbolo dell’audacia che contraddistingue la nuova Era. Una personalità ambiziosa, una passione e potenza uniche e la volontà di eccellere sempre: queste le caratteristiche che rendono l’incontro trae Romeluuna comunione di intenti e di valori. Il calciatore dell’Inter enazionale belga è il protagonista del primo Drone ...

