La Brexit è stata la mia scuola di pazienza

Nel 1972, a 21 anni, votai per la prima volta nella mia vita in occasione del referendum francese sull'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda, della Danimarca e della Norvegia alle Comunità europee. Votai «sì» convintamente, sicuro che il progetto europeo sarebbe stato più forte con il Regno Unito come membro, e che il Regno Unito ne avrebbe anch'esso beneficiato. Ad oggi, resto convinto di avere fatto la scelta giusta. Tuttavia, al momento in cui scrivo queste pagine, il Regno Unito non è più uno stato membro dell'Unione europea. Il 23 giugno 2016 una maggioranza di cittadini britannici ha votato per lasciare l'Unione europea, creando onde sismiche attraverso il continente. E, nel luglio 2016, sono stato nominato dall'allora presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, come capo negoziatore dell'UE per la preparazione e la conduzione delle negoziazioni con il Regno ...

