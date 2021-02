Jeson | Esce il oggi il video di “Lexotan” release inserita nelle playlist Spotify “NMF” e “Anima R&B”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 febbraio 2021)ildi “” Laentra“New Music Friday” e “R&B” Romance / Distr. Fugail 26 febbraio ildi “”, contenuto fondamentale nella comunicazione visiva di. Riprendendo il filo narrativo di “Diario Di Bordo” (il singolo precedente) l’artista arriva con la macchina a un porto per partire per un viaggio in barca. Qui affronta i suoi problemi, le sue paure e insicurezze. È la metaforizzazione del lockdown che ha dovuto affrontare l’anno scorso. Del percorso interiore che ne è conseguito in seguito alla perdita del lavoro e alle tensioni con la propria ragazza. Tutte le ...