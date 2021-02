God of War: Ragnarok arriverà 'quando sarà pronto' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo State of Play di ieri si è focalizzato sui giochi in arrivo nei prossimi quattro mesi, e molti sono rimasti delusi per il fatto che God of War Ragnarok non sia stato protagonista dell'evento Sony. Il sequel di God of War del 2018 sembra che non arriverà nel 2021 e i dettagli sono piuttosto scarsi. L'ultima volta che abbiamo visto qualcosa sul gioco è stato nel settembre 2020, quando è stato annunciato per la prima volta. Anche allora, non c'era molto da vedere oltre alla conferma che fosse in lavorazione e un logo. Per rassicurare i fan che stanno aspettando con impazienza notizie sul prossimo gioco della serie, il director Cory Barlog ha pubblicato un messaggio su Twitter. Anche se non ha nominato specificamente God of War, il suo tweet sembra proprio una risposta ovvia a tutti coloro che vogliono sapere quando ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo State of Play di ieri si è focalizzato sui giochi in arrivo nei prossimi quattro mesi, e molti sono rimasti delusi per il fatto che God of Warnon sia stato protagonista dell'evento Sony. Il sequel di God of War del 2018 sembra che nonnel 2021 e i dettagli sono piuttosto scarsi. L'ultima volta che abbiamo visto qualcosa sul gioco è stato nel settembre 2020,è stato annunciato per la prima volta. Anche allora, non c'era molto da vedere oltre alla conferma che fosse in lavorazione e un logo. Per rassicurare i fan che stanno aspettando con impazienza notizie sul prossimo gioco della serie, il director Cory Barlog ha pubblicato un messaggio su Twitter. Anche se non ha nominato specificamente God of War, il suo tweet sembra proprio una risposta ovvia a tutti coloro che vogliono sapere...

