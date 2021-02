Gf vip, Tommaso Zorzi sotto accusa: Signorini lo bacchetta in diretta (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip, Tommaso Zorzi accusato da Alfonso Signorini: l’influencer non si è comportato bene nei confronti di una concorrente? Gf vip, Tommaso Zorzi accusato da Alfonso Signorini: è stato irrispettoso nei confronti di una concorrente? Il conduttore ha le idee chiare sul loro rapporto. Stasera è in onda la finale del programma che è arrivato, Leggi su youmovies (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip,to da Alfonso: l’influencer non si è comportato bene nei confronti di una concorrente? Gf vip,to da Alfonso: è stato irrispettoso nei confronti di una concorrente? Il conduttore ha le idee chiare sul loro rapporto. Stasera è in onda la finale del programma che è arrivato,

davidemaggio : #GFVip, il tanto caro Zorzi svergogna la Ruta (e la differita non è servita a niente) «Si sgrillettava nel tugurio… - VanityFairIt : Ed è subito bufera social - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - _itsAri_ : Tommaso non è triste per il contraddittorio, ma perché proprio lui venga accusato di omofobia. Ma anche oggi Alfons… - Mariell73395350 : Dayani una persona falsa e cattiva, Tommaso fattene una ragione vincerà lei è ben coperta. #GF VIP -