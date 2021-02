Francia, inflazione febbraio -0,1% mese +0,4% anno (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Torna a scendere l‘inflazione in Francia a gennaio. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione pari a -0,1% su mese dopo il +0,2% di gennaio. L’inflazione conferma però una variaizone tendenziale positiva, registrando un +0,4% dopo il +0,6% del mese precendente. L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, conferma una variazione tendenziale pari a +0,7%, mentre su mese la variazione è pari a +0,3% (uguale al mese precedente). Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Torna a scendere l‘ina gennaio. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hregistrato una variazione pari a -0,1% sudopo il +0,2% di gennaio. L’conferma però una variaizone tendenziale positiva, registrando un +0,4% dopo il +0,6% delprecendente. L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, conferma una variazione tendenziale pari a +0,7%, mentre sula variazione è pari a +0,3% (uguale alprecedente).

Ultime Notizie dalla rete : Francia inflazione Bicentenario napoleonico. Il ruolo delle élite in Francia pesante eredità bonapartista Di recente, pure un'inflazione dei costi d'iscrizione, specie per Hec. Dall'Ena, sono usciti gli ... puntare verso l'alto, coltivando "una certa idea della Francia", come ripetono i capi dell'Eliseo. ...

Il ruolo delle élite in Francia pesante eredità bonapartista La Francia del nuovo millennio ... rispetto ai titoli di studio delle grandes écoles. Di recente, pure un’inflazione dei costi d’iscrizione, specie per Hec. Dall’Ena, sono usciti gli ultimi due ...

La Francia del nuovo millennio ... rispetto ai titoli di studio delle grandes écoles. Di recente, pure un'inflazione dei costi d'iscrizione, specie per Hec. Dall'Ena, sono usciti gli ultimi due ...