Final Fantasy 7 Remake Intergrade: l'episodio Yuffie sarà un'esclusiva PS5 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella serata di ieri è stato presentato Final Fantasy 7 Remake - Intergrade, la versione del gioco per PS5. Al suo interno, oltre che a diverse migliorie grafiche atte a sfruttare completamente l'hardware next-gen, è stato annunciato anche un nuovo episodio con protagonista Yuffie. Ora Square Enix ha chiarito attraverso una pagina di FAQ che l'episodio non sarà standalone e sarà esclusivo per PlayStation 5. L'episodio di Yuffie è stato annunciato insieme a Intergrade, e Square Enix ha chiarito che non arriverà su PS4. La FAQ dice che "il nuovo episodio di Yuffie è ottimizzato per PlayStation 5, quindi non è disponibile su PlayStation 4".

