Doppia cicogna a Uomini e Donne | Sonia Pattarino e Alessia Cammarota incinte

Leggi su chedonna

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La famiglia disi allarga con due cicogne in arrivo: sonole ex corteggiatrici. La famiglia disi allarga ancora.in arrivo, infatti, per la dolce attesa di due ex corteggiatrici del programma di Maria De Filippi. A diventare mamme nei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it