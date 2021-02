Covid | salgono a otto i positivi nel Torino

Ultime Notizie dalla rete : Covid salgono

Agenzia ANSA

L'ospedale di Vittoria ancorafree, così come la città di Monterosso Almo. A Scicli, i contagida 16 a 19.Antonella Viola , ha fatto il punto sull'emergenzain Italia in un lungo intervento a Sky Tg24. Vaccinazioni: Viola contro Draghi "Draghi ha ... "Quando allentiamo le misure, i contagi. Le ...In provincia di Ragusa non si registra oggi nessun nuovo decesso di persona positiva al Covid. Resta quindi fermo a 199 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia.(Giornale di Sicilia) Coronavirus, in aumento i nuovi casi in Sicilia ... Nuovi casi in crescita negli ultimi 3 giorni, ieri anche il tasso di positività è salito al 2,4% rispetto al 2% di mercoledì. ...