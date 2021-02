Covid | De Petris | ' da Conte giusta rivendicazione risultati raggiunti'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "La lectio magistralis del presidenteè stata un esempio di come si possa e si debba intendere la politica nel senso più alto del termine. E' stata anche unadeipositivi ottenuti dal suo governo nell'interesse del Paese e in particolare nel contrasto alla pandemia”. Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De, presidente del gruppo Misto. “Spero che-aggiunge- torni presto a fornire il suo contributo prezioso al rafforzamento della coalizione che ha appoggiato sino all'ultimo il suo governo e alla definizione del progetto per il Paese che insieme avevamo iniziato a costruire”.

...relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale- 19. Fantetti (Eu - MAIE), Grimani (IV), De Carlo (FdI), Collina (PD), Loredana De(LeU), Pagano (...... martedì 2 marzo alle ore 16.30 il decreto - legge su ulteriori misure contro il. La ... Zanda (PD), Renzi (IV), Di Nicola (M5S), Erica Rivolta (L - SP), Loredana De(Misto - LeU), Balboni (...