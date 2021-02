Castro | “La Roma? Gara difficile Bello ritrovare il mio amico Fonseca”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Luis, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato sui canali ufficiali del club ucraino dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, che li metterà di fronte alla. Queste le sue parole: “Il sorteggio non ci sorprende mai. Qualsiasi squadra può essere pescata e dobbiamo essere preparati. In Champions abbiamo già avuto enormi difficoltà: alcune le abbiamo superate, altre meno. Abbiamo ancora un’altra difficoltà. Spero che la supereremo con successo”. Laè guidata da Paulo. Quanto vi conoscete?“È mio, abbiamo lavorato insieme al Porto. Quando ha lasciato lo Shakhtar, l’ho sostituito. È un grande allenatore con una grande conoscenza e una grande qualità del calcio. Ma la partita non sarà contro Paulo, ma contro la ...

Non una sfida facile quella per ladi Fonseca, che ritrova il suo passato e sfiderà lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale di ... Hanno un ottimo allenatore portoghese come Luise un'...Ma la partita non sarà contro Paulo Fonseca, ma contro la. E anche Fonseca non giocherà contro, ma contro lo Shakhtar. Entrambe le squadre avranno un chiaro desiderio di avanzare ai ...Il commento del tecnico dello Shakhtar ai margini del sorteggio di Nyon Luis Castro, tecnico che ha succeduto Paulo Fonseca sulla panchina dello Shakhtar Donestsk, ha commentato il sorteggio degli Ott ...Sarà lo Shakhtar Donetsk l’avversario della Roma negli ottavi di Europa League (TUTTI GLI ABBINAMENTI). Un match in cui Fonseca, dopo aver eliminato il Braga, si ...