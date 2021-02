Carlo Goldoni e il teatro: l’importanza di farlo conoscere ai giovani lettori (Di venerdì 26 febbraio 2021) Carlo Goldoni il grande commediografo veneziano padre del teatro moderno. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, di seguito, l’importanza di far conoscere al pubblico più giovane il grande autore teatrale. Carlo Goldoni, la scissione di due anime Appassionato, tormentato, inquieto, una personalità dominata da due nature contrapposte, quella di Carlo Goldoni; da un lato, il bisogno incessante di stabilità: dall’altro, la brama di conoscenza, la curiosità e l’assoluto desiderio di viaggiare. Un’anima tormentata, un’essenza che anticipa di molto quegli autori decadenti che, due secoli dopo, domineranno la scena letteraria. Sarà proprio questa impulsività intellettuale che lo porterà a dare un profondo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)il grande commediografo veneziano padre delmoderno. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, di seguito,di faral pubblico più giovane il grande autore teatrale., la scissione di due anime Appassionato, tormentato, inquieto, una personalità dominata da due nature contrapposte, quella di; da un lato, il bisogno incessante di stabilità: dall’altro, la brama di conoscenza, la curiosità e l’assoluto desiderio di viaggiare. Un’anima tormentata, un’essenza che anticipa di molto quegli autori decadenti che, due secoli dopo, domineranno la scena letteraria. Sarà proprio questa impulsività intellettuale che lo porterà a dare un profondo ...

teatrolafenice : ??? «Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere» ??? ?? A Carlo Goldoni, nato oggi a Venezia nel… - Ioballodasola : RT @CasaLettori: “Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere.” Carlo Goldoni Nato il #25febbraio 1707 a Venezia #Pen… - VittorioEnrico : @foresta233 'Flusso e riflusso per la porta di dietro...' ( Carlo Goldoni) - stefanodonno75 : evidenzia LIBRI a cura di Stefano Donno: CARLO GOLDONI- DI L. BONESCHI -2^ PARTE - GilesMacDonogh : RT @teatrolafenice: ??? «Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere» ??? ?? A Carlo Goldoni, nato oggi a Venezia nel 1707… -