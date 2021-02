Cambiamento climatico | l’allarme Onu | con gli attuali impegni presi dagli Stati le emissioni caleranno solo dell’1% nel 2030

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Gliper ridurre leglobali di gas serra sono insufficienti, perché porteranno nelad un taglio complessivo di appena l’1% rispetto al 2010. Una riduzione praticamente impercettibile, se si considera che per mantenere l’aumento delle temperature entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali – l’obiettivo ottimale dell’Accordo di Parigi sul clima – servirebbe un taglio del 45%.arriva dal rapporto preliminare dell’Unfccc, l’agenzia dell’Onu per la lotta al. “I governi stanno mancando gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi, ci stiamo dirigendo verso una catastrofe climatica“, commenta Jennifer Morgan, direttrice esecutiva di Greenpeace ...

Delingpole incolpa l'Unione europea per aver causato il. Ora The Daily Express sta conducendo una campagna per agevolazioni fiscali sui pannelli solari mentre The Sun ...... hanno impatti minimi sulla qualità dell'aria e forniscono un contributo importante nel contrasto al. Nell'emergenza legata al Coronavirus hanno garantito la tenuta del sistema ...UNFCCC pubblica un rapporto che riflette lo stato attuale dei piani nazionali di azione contro il cambiamento climatico ...Gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima rischiano di fallire miseramente per lo scarso impegno degli Stati, accusa l'ONU.