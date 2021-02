Amici 20, Sangiovanni sbotta: “Mi sono rotto il ca**o, me ne vado” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Daytime piuttosto movimentato quello appena andato in onda su Canale 5. La decisione del professore di canto Rudy Zerbi di sospendere la maglia a 3 suoi allievi non ha sortito l’effetto sperato. In particolare, il professore ha sottratto (momentaneamente) la felpa del programma a Sangiovanni, Deddy e Leonardo Lamacchia. Il motivo? I cantanti non si recano in palestra dagli inizi di febbraio, dove l’allenamento è fondamentale per questioni di respirazione e intonazione. Sangiovanni, però, non ha accettato i rimproveri di Zerbi (prima sull’ordine e la pulizia, e poi sull’allenamento) e i due hanno inziato una discussione. Il cantante ha tentato di spiegare che secondo lui andare in palestra non lo aiuterà a trovare l’intonazione ma Zerbi è stato irremovibile. Successivamente, il cantante si è sfogato con la fidanzata Giulia Stabile che ha abbracciato ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Daytime piuttosto movimentato quello appena andato in onda su Canale 5. La decisione del professore di canto Rudy Zerbi di sospendere la maglia a 3 suoi allievi non ha sortito l’effetto sperato. In particolare, il professore ha sottratto (momentaneamente) la felpa del programma a, Deddy e Leonardo Lamacchia. Il motivo? I cantanti non si recano in palestra dagli inizi di febbraio, dove l’allenamento è fondamentale per questioni di respirazione e intonazione., però, non ha accettato i rimproveri di Zerbi (prima sull’ordine e la pulizia, e poi sull’allenamento) e i due hanno inziato una discussione. Il cantante ha tentato di spiegare che secondo lui andare in palestra non lo aiuterà a trovare l’intonazione ma Zerbi è stato irremovibile. Successivamente, il cantante si è sfogato con la fidanzata Giulia Stabile che ha abbracciato ...

