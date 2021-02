Zielinski | “Dovevamo essere più cattivi dopo l’1-0 Adesso dobbiamo dare il massimo in campionato”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Piotrcentrocampista del Napoli ha così analizzato la partita contro il Granada ai microfoni di Sky Sport: “il primo golaggredire di più edpiùper fare gol. eravamo superiori ai nostri avversari ma abbiamo subito gol e ci ha complicato la partita. nel secondo tempo abbiamo creato diverse occasioni per segnare ma le abbiamo sprecate. C’è amarezza per l’uscita ai sedicesimi. Per tutti: giocatori, società, i nostri tifosi che ci hanno caricato anche oggi. Purtroppo non siamo riusciti a superare il turno. Ora pensiamo ale cerchiamo di conquistare la miglior posizione possibile per tornare a giocare in Europa l’anno prossimo”. Su cosa bisogna fare: “Bisogna vincere le partite il più possibile. Ora è rimasto solo il ...

: 'Superiori maessere più cattivi' Dispiacere anche nella voce di Piotr, autore del temporaneo 1 - 0: ' Dopo il gol fatto in avvioessere più aggressivi e ...Dopo il primo golaggredire di più ed essere più cattivi. Siamo stati superiori ai nostri ...la miglior posizione per tornare a giocare in Europa l'anno prossimo - ha detto- . ...La vittoria 2-1 sul Granada non basta: è addio anche al terzo obiettivo della stagione . E cadono tutti gli alibi ...Finisce con un'inutile vittoria l'avventura europea del Napoli. Gli azzurri vincono per 2-1 contro il Granada, risultato non sufficiente per la qualificazione agli ottavi. Zielinski accende la fiamma ...