WRC | Arctic Rally Finland al via

C'è neve a gogo in Lapponia, dove domani a Rovaniemi prenderà il via la seconda prova del mondiale2021 , l'. Sarà una corsa praticamente nuova per tutti i top drivers, ...

... l'Rally Finland. Sarà una corsa praticamente nuova per tutti i top drivers, perché tra i piloti in gara al volante dellePlus la conoscono solo Kalle Rovanpera, Oliver Solberg e Pilouis ...Il Natale arriva a febbraio per la carovana del Mondiale Rally . Nel fine settimana ilfa tappa in Lapponia, per la prima iridata dell'Rally . Mai il Campionato si era spinto così a nord: il secondo round 2021 si svolgerà a cavallo del Circolo polare articolo, con base a ...C’è neve a gogo in Lapponia, dove domani a Rovaniemi prenderà il via la seconda prova del mondiale rally 2021, l’Arctic Rally Finland. Sarà una corsa praticamente nuova per tutti i top drivers, perché ...Abbiamo avuto l’occasione di sentire Lorenzo alla vigilia di questo ritorno nel WRC all’Arctic Rally Finland, facendoci raccontare le sue emozioni. Era dal Chile 2019 che la coppia Bertelli – Scattoli ...