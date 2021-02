Ufficiale | Sannino torna alla guida del Levadiakos

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Mister Giuseppeufficialmentedel. Il tecnico italiano aveva già allenato i Prasinoi nel 2018-2019 e collaborerà con Stefano Albertoli anche in questa seconda avventura. Lo ha annunciato lo stesso club greco sui suoi canali ufficiali.ha allenato anche in Serie A al Siena, al Palermo e al Chievo. Foto: Sito Triestina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Giuseppetorna ufficialmente alla guida del Levadiakos. Il tecnico italiano collaborerà con Stefano Albertoli in questa seconda avventura, come ha annunciato lo stesso club greco sui suoi canali ...