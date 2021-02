Uccide la vicina di casa e cucina il suo cuore | poi prova a farlo mangiare ai parenti

(Di giovedì 25 febbraio 2021) È entrato indella, l’ha uccisa e poi le ha strappato ilche ha “to con le patate”. La storia la racconta APNews: siamo in Oklahoma e Lawrence Paul Anderson, che è stato arrestato nei giorni scorsi, ha compiuto una strage. Dopo aver ucciso laAndrea Lynn Blankenship, 41 anni, Anderson è tornato ae lì ato il macabro pasto per poire a servirlo aicon l’obiettivo di “liberare tutti dai demoni”. Stando all’Oklahoma State Bureau of Investigation, Anderson ha ucciso lo zio Leon Pye, 67 anni, la nipotina di 4 anni e ferito la zia. Ora è accusato di triplice omicidio e il giudice ha negato la cauzione. L’avvocato difensore di Anderson, Al Hoch, ha deciso di ricorrere a una perizia ...

