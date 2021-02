Quando la sinistra negava il Covid: le 5 frasi di inizio pandemia invecchiate malissimo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 24 feb – La pandemia ha da poco spento la sua prima candelina. Tanto è successo e tanto è mutato nella narrazione mainstream dell’emergenza sanitaria che si fa fatica, per usare un eufemismo, a trovare un filo conduttore e una coerenza tra le dichiarazioni, le indicazioni mediche, le prese di posizione, le smentite, le giravolte compiute con una nonchalance sconcertante. Il rogo dei negazionisti Quasi tutte cazzate, quasi tutte da cestinare senza pietà. In mezzo a questo a maelstrom abominevole si sono ritrovati gli italiani, vessati, terrorizzati, privati di ogni libertà, colpevolizzati dai piccoli satrapi della politica, della virologia e dell’informazione. Quasi tutti di sinistra, quasi tutti, in data attuale, hanno il ditino puntato contro il popolo – che detestano visceralmente – e la mano sui fiammiferi, pronti ad accendere il rogo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 24 feb – Laha da poco spento la sua prima candelina. Tanto è successo e tanto è mutato nella narrazione mainstream dell’emergenza sanitaria che si fa fatica, per usare un eufemismo, a trovare un filo conduttore e una coerenza tra le dichiarazioni, le indicazioni mediche, le prese di posizione, le smentite, le giravolte compiute con una nonchalance sconcertante. Il rogo dei negazionisti Quasi tutte cazzate, quasi tutte da cestinare senza pietà. In mezzo a questo a maelstrom abominevole si sono ritrovati gli italiani, vessati, terrorizzati, privati di ogni libertà, colpevolizzati dai piccoli satrapi della politica, della virologia e dell’informazione. Quasi tutti di, quasi tutti, in data attuale, hanno il ditino puntato contro il popolo – che detestano visceralmente – e la mano sui fiammiferi, pronti ad accendere il rogo di ...

