Morte Kristina Gallo: potrebbe trattarsi di femminicidio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Kristina Gallo, la 30enne trovata morta nel suo appartamento a Bolognina il 25 marzo del 2019, potrebbe essere stata uccisa. Si era inizialmente pensato ad un decesso per cause naturali, probabilmente un arresto cardiaco, aveva detto il medico legale, ma la giovane non soffriva di particolari patologie e la sua Morte rimaneva a tutti gli effetti inspiegabile. Il corpo della giovane donna era stato rinvenuto dal fratello. La ragazza giaceva nuda sul pavimento della sua camera da letto, con la parte inferiore, dalla vita in giù, posizionata sotto al letto. Mentre testa e torso erano fuori dal letto. Il sole che filtrava dalle finestre aveva accelerato il processo di decomposizione del volto e soprattutto delle vie aeree, cosa che ha reso impossibile un’autopsia a quella zona per capire se avesse eventualmente ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 25 febbraio 2021), la 30enne trovata morta nel suo appartamento a Bolognina il 25 marzo del 2019,essere stata uccisa. Si era inizialmente pensato ad un decesso per cause naturali, probabilmente un arresto cardiaco, aveva detto il medico legale, ma la giovane non soffriva di particolari patologie e la suarimaneva a tutti gli effetti inspiegabile. Il corpo della giovane donna era stato rinvenuto dal fratello. La ragazza giaceva nuda sul pavimento della sua camera da letto, con la parte inferiore, dalla vita in giù, posizionata sotto al letto. Mentre testa e torso erano fuori dal letto. Il sole che filtrava dalle finestre aveva accelerato il processo di decomposizione del volto e soprattutto delle vie aeree, cosa che ha reso impossibile un’autopsia a quella zona per capire se avesse eventualmente ...

QuotidianPost : Morte Kristina Gallo: potrebbe trattarsi di femminicidio - dvaldi1 : - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Bologna, la morte di Kristina è un giallo: riacceso il cellulare, la Procura indaga per omicidio volontario https://t… - MediasetTgcom24 : Bologna, la morte di Kristina è un giallo: riacceso il cellulare, la Procura indaga per omicidio volontario… - Grunf1966 : Il telefono della donna, avrebbe ripreso vita portando gli inquirenti a una ipotesi tutt’altro che campata per aria… -