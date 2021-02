Incentivi assunzioni donne, come ottenere l’esonero contributivo al 100% (Di giovedì 25 febbraio 2021) La legge di Bilancio 2021 ha allargato al 100% l’esonero, già in vigore dal 1992 nella misura del 50%, per incentivare l’occupazione femminile nel biennio 2021-2022. Si tratta di uno sgravio contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate e spetta se si assume a tempo determinato o indeterminato, o se si trasforma a tempo indeterminato un precedente rapporto agevolato. Lo chiarisce l’Inps con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 in cui fornisce le caratteristiche dell’agevolazione e i requisiti per accedervi, senza però offrire istruzioni pratiche per la sua fruizione: la misura è in attesa dell’ approvazione della Commissione europea, quindi le indicazioni operative verranno fornite in un secondo momento. Cos’è l’esonero ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) La legge di Bilancio 2021 ha allargato al, già in vigore dal 1992 nella misura del 50%, per incentivare l’occupazione femminile nel biennio 2021-2022. Si tratta di uno sgraviototale riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato per l’assunzione dilavoratrici svantaggiate e spetta se si assume a tempo determinato o indeterminato, o se si trasforma a tempo indeterminato un precedente rapporto agevolato. Lo chiarisce l’Inps con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 in cui fornisce le caratteristiche dell’agevolazione e i requisiti per accedervi, senza però offrire istruzioni pratiche per la sua fruizione: la misura è in attesa dell’ approvazione della Commissione europea, quindi le indicazioni operative verranno fornite in un secondo momento. Cos’è...

Food delivery multe per 733 milioni: i fattorini sono lavoratori dipendenti ...aveva già annunciato che avrebbe avviato le assunzioni dei rider . Inizieranno a marzo 2021, e partiranno dalla Lombardia; il compenso orario sarà di circa 9 euro all'ora (7,5 base più gli incentivi ...

Provincia di Cremona, interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili E' possibile richiedere gli incentivi economici per le assunzioni e i tirocini fino al 31/12/2021 e fino al 30/09/2021 per i contributi alle cooperative, i servizi di consulenza, l'acquisto di ausili,...

