“Fuori so cosa succederà”. GF Vip, Rosalinda Cannavò in pieno sconforto ammette tutto: “Sono stata protetta…” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Momento difficilissimo per la concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, Rosalinda Cannavò. Nella serata di venerdì 26 febbraio potrebbe dire addio per sempre alla sua esperienza nel reality show di Canale 5, se dovesse perdere la sfida al televoto con Stefania Orlando. Questi ultimi giorni Sono stati caratterizzati da screzi e litigi veri e propri con Dayane Mello, anche se poi lentamente la situazione è ritornata alla normalità. Eppure nelle scorse ore ha avuto un nuovo crollo emotivo. Ha voluto confidare le sue emozioni a Samantha De Grenet, con la quale ha instaurato un rapporto molto bello. Ha infatti scelto lei come prima persona alla quale confidare i suoi sentimenti verso Andrea Zenga, cosa che ha fatto innervosire la modella brasiliana. Ma le affermazioni di Rosalinda Cannavò ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Momento difficilissimo per la concorrente del ‘Grande Fratello Vip’,. Nella serata di venerdì 26 febbraio potrebbe dire addio per sempre alla sua esperienza nel reality show di Canale 5, se dovesse perdere la sfida al televoto con Stefania Orlando. Questi ultimi giornistati caratterizzati da screzi e litigi veri e propri con Dayane Mello, anche se poi lentamente la situazione è ritornata alla normalità. Eppure nelle scorse ore ha avuto un nuovo crollo emotivo. Ha voluto confidare le sue emozioni a Samantha De Grenet, con la quale ha instaurato un rapporto molto bello. Ha infatti scelto lei come prima persona alla quale confidare i suoi sentimenti verso Andrea Zenga,che ha fatto innervosire la modella brasiliana. Ma le affermazioni di...

fedefederossi : Beh che dire... Voglio ringraziarvi per tutto l’affetto che nutrite per me nonostante sia più di un anno che sono f… - capuanogio : Da #Maldini e #Conte parole inopportune per elogiare i tifosi ammassati fuori San Siro prima di #MilanInter. Cosa n… - MimiNerazzurra : @givemelove_24 AAA IO SONO FUORI E NON HO IDEA DI COSA SIA SUCCESSO - LoredanaMad : RT @MarcoMm: È fuori un’altra #SanremoStories di #MIm prima di #Sanremo2021. Cosa sarebbe successo se nel 2013 Fazio non avesse avuto l’ide… - avvo_ : #tzvip comunqie metteranno il maxi schermo per lunedi sera fuori in guardino dove si vedono i best moment e la cosa… -