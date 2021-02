Formazioni ufficiali Napoli Granada | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ledimatch valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021.(3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Koulibaly, Maksimovic; Di Lorenzo, Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso(4-3-1-2): Rui Silva; Folquier, Duarte, German, Neva; Eteki, Gonalons, Montoro; Machis; Molina, Kenedy. All. Martinez Leggi su Calcionews24.com

claudioruss : #NapoliGranada #UEL #EuropaLeague formazioni ufficiali - Inter : ?? | FORMAZIONI Dopo la vittoria nel #DerbyMilano, oggi alle 13 torna in campo la Primavera nerazzurra: ecco le for… - Mediagol : #EuropaLeague, #Napoli-Granada: Gattuso con Politano e insigne, gli spagnoli con Molina. Le formazioni ufficiali… - MCalcioNews : #Napoli-#Granada, formazioni ufficiali: #Gattuso con la difesa a 3 - AzzurrissimoTwi : ?NAPOLI-GRANADA. Le formazioni ufficiali: 'Elmas a sinistra, out Koulibaly' - -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Napoli Granada match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021: le scelte degli ...Commenta per primo Ajax (4 - 3 - 3): Stekelenburg; Rensch, Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Neres, Tadic. Lille (4 - 4 - 2): Maignan; Celik, Djalò, Botman, Bradaric; ...Commenta per primo Obiettivo ribaltare quella pesante sconfitta per 2-0 ottenuta all’andata al Nuevo Estadios Los Carmenes. Non sarà facile per il Napoli di Gennaro Gattuso, ma la sfida delle 18.55 al ...Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Granada, match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League.