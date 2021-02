Destiny 2 | l' espansione La Regina dei Sussurri tarderà più del previsto

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Joe "Joegoroth" Blackburn, Vice direttore di2, ha postato sul sito ufficiale di Bungie un articolo piuttosto lungo e dettagliato in merito al futuro di2, a partire dall'annuncio di un ritardo: quello dell'attesaLadei, originariamente attesa per l'autunno e ora rimandata al 2022. Il piano originale prevedeva l'uscita di Oltre la Luce, seguito da Ladeie da L'Eclissi. Il piano rimane invariato, ma scalando i periodi d'uscita per le ultime due. Sicuramente una brutta notizia per chi è sempre affamato di nuovi contenuti, ma creando la nuova roadmap è stato al contempo deciso di espandere ulteriormente il mondo di gioco: "Al momento di cominciare la produzione de Ladei ...

Con un lungo post sul suo sito ufficiale , Bungie ha annunciato che la prossimamajor di2 , intitolata La Regina dei Sussurri , non rispetterà la finestra di lancio prevista per l'autunno di quest'anno: la software house ha svelato che per mettere le mani ...... il vicepresidente diUniverse Mark Noseworthy e il produttore esecutivo creativo Luke Smith sono stati nominati 'per supervisionare e preparare l'dell'Universo diin ...Joe Blackburn di Bungie spiega novità inattese e ritardi relativi al futuro di Destiny 2, in particolare all'espansione La Regina dei Sussurri.Bungie ha ufficialmente annunciato attraverso i suoi social che l'attesa nuova espansione di Destiny 2 è stata purtroppo rimandata.