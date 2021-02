Un anno di covid, la pandemia vista da un rider (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Erano abituati all’umido della pioggia, al vento che taglia le mani, all’afa estiva e al ghiaccio che fa scivolare le ruote. Erano abituati a sgusciare veloci nel traffico. Non lo erano al silenzio, al suono invadente delle sirene delle ambulanze. In quei giorni "le strade erano completamente deserte: c'eravamo noi rider, forze dell'ordine, ambulanze - tante, purtroppo. Si respirava un'aria alquanto surreale”, ricorda Francesco Gasparini, 35 anni, rider a Milano con diverse piattaforme come Just Eat e Deliveroo dal gennaio del 2018. Lui, come tutti i fattorini di quella che chiamavamo gig economy considerandolo fenomeno di nicchia, e che oggi è parte della nuova normalità, ha vissuto suo malgrado da protagonista i primi mesi di pandemia e di lockdown: quando a quasi nessuno era possibile uscire e spostarsi, loro si sono ritrovati ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Erano abituati all’umido della pioggia, al vento che taglia le mani, all’afa estiva e al ghiaccio che fa scivolare le ruote. Erano abituati a sgusciare veloci nel traffico. Non lo erano al silenzio, al suono invadente delle sirene delle ambulanze. In quei giorni "le strade erano completamente deserte: c'eravamo noi, forze dell'ordine, ambulanze - tante, purtroppo. Si respirava un'aria alquanto surreale”, ricorda Francesco Gasparini, 35 anni,a Milano con diverse piattaforme come Just Eat e Deliveroo dal gennaio del 2018. Lui, come tutti i fattorini di quella che chiamavamo gig economy considerandolo fenomeno di nicchia, e che oggi è parte della nuova normalità, ha vissuto suo malgrado da protagonista i primi mesi die di lockdown: quando a quasi nessuno era possibile uscire e spostarsi, loro si sono ritrovati ...

