Spread chiude a un soffio da quota 100. Moody’s abbassa le stime sulla crescita italiana. Borsa positiva, vola Tim dopo i conti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo Spread, differenziale di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi, chiude in rialzo a 99 punti. Nel corso della giornata è stata però ripetutamente superata la soglia, anche psicologica, dei 100 punti. Un Btp decennale rende oggi lo 0,68%, allontanandosi così da quello 0,5% intono a cui aveva oscillato nelle scorse settimane e durante la formazione del governo Draghi. Ad allargarsi sono stati anche i differenziali di Francia e Spagna. Notizie migliori da piazza Affari che ha chiuso in rialzo dello 0,7% allineata agli altri listini europei. Regina della giornata Tim che chiude con un + 9,58% dopo aver diffuso un bilancio 2020 che ha sorpreso in positivo il mercato. Bene anche Leonardo (+ 4%) e Tenaris (+ 3,3%). In calo Atlantia (- 1,9%). Ieri sera è arrivato il via libera del consiglio di Cassa depositi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo, differenziale di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi,in rialzo a 99 punti. Nel corso della giornata è stata però ripetutamente superata la soglia, anche psicologica, dei 100 punti. Un Btp decennale rende oggi lo 0,68%, allontanandosi così da quello 0,5% intono a cui aveva oscillato nelle scorse settimane e durante la formazione del governo Draghi. Ad allargarsi sono stati anche i differenziali di Francia e Spagna. Notizie migliori da piazza Affari che ha chiuso in rialzo dello 0,7% allineata agli altri listini europei. Regina della giornata Tim checon un + 9,58%aver diffuso un bilancio 2020 che ha sorpreso in positivo il mercato. Bene anche Leonardo (+ 4%) e Tenaris (+ 3,3%). In calo Atlantia (- 1,9%). Ieri sera è arrivato il via libera del consiglio di Cassa depositi e ...

