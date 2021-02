Riapertura palestre e piscine, il Cts cambia idea: ancora troppo rischioso (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rompicapo per il governo Draghi per quanto riguarda la Riapertura di palestre e piscine, in seguito alla fumata nera del Comitato tecnico scientifico che invita alla cautela. Il 5 marzo scade un altro Dpcm emanato da Conte, quello del 16 gennaio, che impone la chiusura di palestre e piscine fino a quella data. La Riapertura degli impianti sportivi è molto attesa e si pensava che fosse questa la direzione che avrebbero preso le decisioni del governo dopo che un nuovo protocollo sicurezza, redatto dal ministero dello Sport, era passato al vaglio dello stesso Cts che aveva dato il proprio via libera. L'ipotesi era di modulare le riaperture sulla base della zonizzazione per colori, sicché in zona gialla si sarebbe tornati quantomeno a praticare attività sportive di base individuali (anche ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rompicapo per il governo Draghi per quanto riguarda ladi, in seguito alla fumata nera del Comitato tecnico scientifico che invita alla cautela. Il 5 marzo scade un altro Dpcm emanato da Conte, quello del 16 gennaio, che impone la chiusura difino a quella data. Ladegli impianti sportivi è molto attesa e si pensava che fosse questa la direzione che avrebbero preso le decisioni del governo dopo che un nuovo protocollo sicurezza, redatto dal ministero dello Sport, era passato al vaglio dello stesso Cts che aveva dato il proprio via libera. L'ipotesi era di modulare le riaperture sulla base della zonizzazione per colori, sicché in zona gialla si sarebbe tornati quantomeno a praticare attività sportive di base individuali (anche ...

