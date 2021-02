Raiders of The North Sea, i predoni del mare (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Raiders of The North Sea – Dallo stesso designer della saga del Regno Occidentale (Shem Phillips), ecco il primo capitolo di un’altra serie di titoli molto amata. Questa volta, invece di dar vita ad un impero, si tratterà di razziare e fare scorribande.Questo titolo che ci vedrà protagonisti come predoni dei mari, ha una durata di circa 60-80 minuti, un voto di 7.8 su BGG ed è adatto da 2 a 4 giocatori.In Italia è edito dalla Ghenos, anche se ora risulta Out of Stock probabilmente per fare spazio sul mercato alla sua evoluzione, nota come “predoni di Scizia” che pare racchiuda le stesse meccaniche del gioco base con tutte le espansioni (si intende sempre di Raiders). In altri Paesi è edito e distribuito dalla Garphill Games, Pixie Games e dal Renegade Game Studio (che ringrazio per aver fornito la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021)of TheSea – Dallo stesso designer della saga del Regno Occidentale (Shem Phillips), ecco il primo capitolo di un’altra serie di titoli molto amata. Questa volta, invece di dar vita ad un impero, si tratterà di razziare e fare scorribande.Questo titolo che ci vedrà protagonisti comedei mari, ha una durata di circa 60-80 minuti, un voto di 7.8 su BGG ed è adatto da 2 a 4 giocatori.In Italia è edito dalla Ghenos, anche se ora risulta Out of Stock probabilmente per fare spazio sul mercato alla sua evoluzione, nota come “di Scizia” che pare racchiuda le stesse meccaniche del gioco base con tutte le espansioni (si intende sempre di). In altri Paesi è edito e distribuito dalla Garphill Games, Pixie Games e dal Renegade Game Studio (che ringrazio per aver fornito la ...

