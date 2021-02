Professoressa ospita studente 15enne a casa e abusa sessualmente di lui davanti al marito

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Scattano le manette per una giovane insegnante, accusata di aver violentatouno dei suoi studenti, un, e di averlo costretto a bere e fumare. La polizia ha arrestato anche ildella, che si sarebbe limitato ad assistere senza muovere un dito mentre sua moglieva ripetutamente del ragazzo. Pesanti accuse contro laKimberly Wellman-Rich è una34enne del Lafayette Parish School System, in Louisiana (Stati Uniti), che comprende 16 istituti scolastici. Dopo lo scandalo scoppiato in queste settimane, difficilmente tornerà alla sua cattedra. Le accuse che pendono su Wellman-Rich sono infatti gravissime: forzata conoscenza carnale di un minore, comportamento indecente con minore, incoraggiamento ...

Secondo quanto riferito, un'insegnante americana ha violentato un ragazzo di 15 anni durante un viaggio di scambio culturale nella sua scuola mentre suo marito guardava. Kimberly Wellman - Rich , 34 ...in casa un alunno di 15 anni e lo violenta davanti al marito: ora è stata arrestata . L'insegnante è accusata anche di aver fatto fumare marijuana e bevuto alcol al minorenne. ...Stati Uniti, insegnante violenta un suo studente 15enne mentre suo marito sta a guardare. Accusati anche di averlo fatto bere e fumare ...