PIL Italia, Moody’s rivede stime al ribasso (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Moody’s rivede al ribasso le previsioni di crescita per l’Italia nel 2021 al 3,7% dal 5,6% stimato in precedenza, a causa del rinnovo dei limiti a mobilità e imprese per l’aumento dei contagi. E’ quanto si legge nel rapporto dell’agenzia di rating sulle Economie G20. Per il 2022, spiegano ancora gli analisti, “prevediamo una crescita del PIL reale del 4,1%. Quanto all’avvio di un governo di larghe intese guidato da Mario Draghi “è una sorta di garanzia per l’utilizzo in maniera efficace dei 209 miliardi che l’Italia riceverà dal Recovery Fund europeo entro il 2026?. “Questi fondi – si legge nel rapporto di Moody’s – potrebbero rafforzare le prospettive di crescita del Paese se diretti e utilizzati efficacemente per infrastrutture pubbliche e altre spese a favore della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) –alle previsioni di crescita per l’nel 2021 al 3,7% dal 5,6% stimato in precedenza, a causa del rinnovo dei limiti a mobilità e imprese per l’aumento dei contagi. E’ quanto si legge nel rapporto dell’agenzia di rating sulle Economie G20. Per il 2022, spiegano ancora gli analisti, “prevediamo una crescita del PIL reale del 4,1%. Quanto all’avvio di un governo di larghe intese guidato da Mario Draghi “è una sorta di garanzia per l’utilizzo in maniera efficace dei 209 miliardi che l’riceverà dal Recovery Fund europeo entro il 2026?. “Questi fondi – si legge nel rapporto di– potrebbero rafforzare le prospettive di crescita del Paese se diretti e utilizzati efficacemente per infrastrutture pubbliche e altre spese a favore della ...

Agenzia_Ansa : Moody's rivede al ribasso le stime del Pil Italia ma vede in Draghi una garanzia. Le previsioni di crescita per il… - moneypuntoit : ?? Moody's promuove Draghi, ma taglia il PIL dell'Italia 2021 ?? - classcnbc : +++#BREAKING, Moody's taglia le stime di crescita dell'Italia per il 2021: da +5,6% a +3,7% Riviste al ribasso an… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Moody's rivede al ribasso le stime del Pil Italia ma vede in Draghi una garanzia. Le previsioni di crescita per il Paese… - emobranco : RT @Agenzia_Ansa: Moody's rivede al ribasso le stime del Pil Italia ma vede in Draghi una garanzia. Le previsioni di crescita per il Paese… -