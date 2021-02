Morto suicida Antonio Catricalà ex garante dell’Antitrust. Aveva 69 anni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Antonio Catricalà è stato trovato Morto nella sua casa a Roma. Aveva compiuto 69 anni a febbraio L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex garante dell’Antitrust, Antonio Catricalà, è stato trovato Morto nella sua casa a Roma, nel quartiere Parioli. Antonio Catricalà, secondo quanto si apprende dall’Ansa, si sarebbe suicidato con un colpo di pistola alla testa. Sul posto è presente la Polizia e la Scientifica per le indagini. In sua memoria, l’aula del Senato ha rispettato un minuto di silenzio, su invito della presidente Elisabetta Casellati che, al termine della commemorazione di Franco Marini, ha informato l’aula che “è venuto a mancare” l’ex ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è stato trovatonella sua casa a Roma.compiuto 69a febbraio L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex, è stato trovatonella sua casa a Roma, nel quartiere Parioli., secondo quanto si apprende dall’Ansa, si sarebbeto con un colpo di pistola alla testa. Sul posto è presente la Polizia e la Scientifica per le indagini. In sua memoria, l’aula del Senato ha rispettato un minuto di silenzio, su invito della presidente Elisabetta Casellati che, al termine della commemorazione di Franco Marini, ha informato l’aula che “è venuto a mancare” l’ex ...

