Libia, il primo ministro (designato) c’è, ma non la fiducia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il primo ministro designato libico, Abdulhamid Dabaiba, ha avuto giorni molto impegnati. Da quando è stato eletto con la votazione del Foro di dialogo costruito dalle Nazioni Unite il misuratino si è mosso molto. È scivolato in delicatezze come la visita a Bengasi – dal ribelle dell’Est Khalifa Haftar – prima di aver avuto contatti con stakeholder tripolini (che non hanno gradito); ha avuto a che fare con la vicenda opaca che ha coinvolto l’attuale ministro dell’Interno Fathi Bashaga (vittima di un attentato per niente chiaro); ha dovuto gestire una crisi di sicurezza a Tripoli; è stato criticato per gli investimenti (frutto dell’attività da businessman condotta finora) tra Turchia, Cipro, Malta e Regno Unito; ha avuto incontri internazionali (privilegiando quelli regionali, come il viaggio al Cairo) e molti interni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Illibico, Abdulhamid Dabaiba, ha avuto giorni molto impegnati. Da quando è stato eletto con la votazione del Foro di dialogo costruito dalle Nazioni Unite il misuratino si è mosso molto. È scivolato in delicatezze come la visita a Bengasi – dal ribelle dell’Est Khalifa Haftar – prima di aver avuto contatti con stakeholder tripolini (che non hanno gradito); ha avuto a che fare con la vicenda opaca che ha coinvolto l’attualedell’Interno Fathi Bashaga (vittima di un attentato per niente chiaro); ha dovuto gestire una crisi di sicurezza a Tripoli; è stato criticato per gli investimenti (frutto dell’attività da businessman condotta finora) tra Turchia, Cipro, Malta e Regno Unito; ha avuto incontri internazionali (privilegiando quelli regionali, come il viaggio al Cairo) e molti interni ...

