L' allarme della Dia | Pandemia è grande opportunità per le mafie | mani su green e sanità

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ladi Covid-19 rappresenta una “” per lee lo snellimento delle procedure d’affidamento degli appalti e dei servizi pubblici comporterà “seri rischi di infiltrazione mafiosa dell’economia legale, specie nel settore sanitario”. È poi “oltremodo probabile” che i clan tentino di intercettare i finanziamenti per le grandi opere e la riconversione allaeconomy. L’è contenuto nell’ultima Relazione semestraleDirezione investigativa antimafia (Dia), che evidenzia seri rischi di infiltrazione e la crescita di riciclaggio e corruzione. Gli analistiDia si soffermano anche sul tema del “welfare porta a porta” praticato dalla camorra nel pienocrisi economica. In piena emergenza ...

Agenzia_Ansa : Covid, Dia: 'Le mani delle mafie su 'green' e sanità'. 'Seri rischi di infiltrazione, crescono riciclaggio e corruz… - repubblica : ?? Mafia, l’allarme della Dia al Parlamento: “Business pandemia. Boom di riciclaggio, corruzione e scambi elettorali” - MediasetTgcom24 : Covid, allarme della Dia: seri rischi di infiltrazione mafiosa nel settore sanitario e nella green economy #Covid… - dangp : In #Sardegna non riusciamo a proteggere il personale della sanità. Cluster di #Nuoro: 'Essendo i contatti riconduci… - mik4_5 : @domecaruso71 Esisterebbe un reato bello chiaro, procurato allarme. E credo che verso alcuni siano già partite denu… -

Ultime Notizie dalla rete : allarme della

L'è contenuto nell'ultima Relazione semestraleDirezione investigativa antimafia (Dia), che evidenzia seri rischi di infiltrazione e la crescita di riciclaggio e corruzione. Gli ...Il rischio del riciclaggio di denaro sporco ecorruzione è altissimo. La Direzione antimafia lancia poi l': gi ingenti fondi in arrivo per le grandi opere e per la riconversione alla ...Allarme alto nella provincia di Brescia che assumerà il nuovo colore relativo alle restrizioni. Si attende oggi il discorso del ministro Speranza in aula alla Camera sulle nuove misure per il contrast ...Dopo le dimissioni di Alberto Prandoni, nei giorni scorsi si è riunito in video il Consiglio direttivo del Sindacato Federpreziosi-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo per la ...