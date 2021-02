Jerome Boateng indagato per il lobo staccato dell’ex fidanzata Kasia Lenhardt (Di giovedì 25 febbraio 2021) Jerome Boateng indagato per violenza fisica sull’ex fidanzata Kasia Lenhardt morta suicida lo scorso 9 febbraio. Dopo l’autopsia sul corpo della ragazza le autorità tedesche avrebbero aperto un’indagine per lesioni personali contro il calciatore del Bayern Monaco. La 25enne è stata trovata il 9 febbraio scorso senza vita nella sua abitazione di Berlino nel quartiere di Charlottenburg. La donna durante la loro relazione aveva stipulato un accordo rigidissimo di non divulgazione su questioni private del calciatore del Bayern Monaco. Come riferisce la rivista tedesca Bild, la ragazza di origine polacca, diventata celebre in Germania per la partecipazione al programma Germany’s Next Top Model, “si era impegnata a tacere su tutte le informazioni acquisite sul fidanzato nel contesto del suo ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021)per violenza fisica sull’exmorta suicida lo scorso 9 febbraio. Dopo l’autopsia sul corpo della ragazza le autorità tedesche avrebbero aperto un’indagine per lesioni personali contro il calciatore del Bayern Monaco. La 25enne è stata trovata il 9 febbraio scorso senza vita nella sua abitazione di Berlino nel quartiere di Charlottenburg. La donna durante la loro relazione aveva stipulato un accordo rigidissimo di non divulgazione su questioni private del calciatore del Bayern Monaco. Come riferisce la rivista tedesca Bild, la ragazza di origine polacca, diventata celebre in Germania per la partecipazione al programma Germany’s Next Top Model, “si era impegnata a tacere su tutte le informazioni acquisite sul fidanzato nel contesto del suo ...

