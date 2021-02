Il liceo classico, gli amici, la pallavolo. L'adolescenza di Catricalà a Catanzaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - "Sono un calabrese vero e un servitore dello Stato". Antonio Catricalà, trovato morto nella sua abitazione nel quartiere Parioli di Roma, era nato a Catanzaro il 7 febbraio 1952. La famiglia è originaria di Chiaravalle Centrale, comune dell'entroterra, trasferita a Catanzaro. Proprio nel capoluogo calabrese, Catricalà aveva incontrato la moglie, dalla quale ha avuto due figlie. A Catanzaro Catricalà ha vissuto la sua giovinezza, frequentando il liceo classico “Pasquale Galluppi”, prima di spostarsi a Roma, dove si è laureato a 22 anni, con 110 e lode, in giurisprudenza all'Università “La Sapienza”. Catricalà tornava spesso in Calabria, una terra a cui era rimasto profondamente legato. La gran parte delle sue visite erano ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - "Sono un calabrese vero e un servitore dello Stato". Antonio, trovato morto nella sua abitazione nel quartiere Parioli di Roma, era nato ail 7 febbraio 1952. La famiglia è originaria di Chiaravalle Centrale, comune dell'entroterra, trasferita a. Proprio nel capoluogo calabrese,aveva incontrato la moglie, dalla quale ha avuto due figlie. Aha vissuto la sua giovinezza, frequentando il“Pasquale Galluppi”, prima di spostarsi a Roma, dove si è laureato a 22 anni, con 110 e lode, in giurisprudenza all'Università “La Sapienza”.tornava spesso in Calabria, una terra a cui era rimasto profondamente legato. La gran parte delle sue visite erano ...

