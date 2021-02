GF Vip 5: 'L'amore di Dayane Mello per Rosalinda Cannavò? Finto', il commento di Imma Battaglia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ... espresso nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5: l'attivista LGTB ha detto in un'intervista a Today.it di non credere affatto a quella storia, dall'inizio. Lunedì sera Dayane Mello ha detto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ... espresso nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5: l'attivista LGTB ha detto in un'intervista a Today.it di non credere affatto a quella storia, dall'inizio. Lunedì seraha detto ...

vip_erella : @Maiararonc Be a quanto pare però l’odio per Stefania era maggiore del suo amore per Rosalinda, cosa che fa molto riflettere. - eyeschico5 : Io ancora aspetto gli articoli ed i vip che attaccano ratto per aver fatto idealizzare un rapporto a Tommaso . . Pu… - Anastas11877301 : RT @tommasinoking: ma sapete quante persone non credono all'amore degli altri ma nessuno fa una questione di stato come stanno facendo ora… -