Facebook | Investiremo sull' editoria un miliardo di dollari nei prossimi tre anni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Abbiamo investito 600 milioni didal 2018 per sostenere l’industria delle notizie e abbiamo pianificato di investire almeno un ulterioredineitre”. A dirlo il vicepresidente diper gli affari globali, Nick Clegg, in un lungo post che segue alla vicenda del blocco delle notizie sul social in Australia, dopo una legge del governo. “La questione ora è stata risolta a seguito di trattative - aggiunge - e non vediamo l’ora di stringere nuovi accordi con gli editori per permettere agli australiani di poter condividere nuovamente i link delle notizie su”. Il braccio di ferro tra il ministro dell’Economia Josh Frydenberg e lo stesso Mark Zuckerberg era iniziato pochi giorni fa, quando il gigante digitale aveva ...