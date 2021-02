Fabio Volo, novità in arrivo: avvistato con Giulia de Lellis (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fabio Volo a breve ci sorprenderà con una novità davvero interessante. Ultimamente è stato visto con Giulia de Lellis, cosa c’è tra i due? Fabio Volo, questa sera, in prima serata su Cine34, andrà in onda con il film che lo vede protagonista, “Figli delle stelle“, diretto da Lucio Pellegrini. Nel cast accanto all’attore, scrittore Leggi su youmovies (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.a breve ci sorprenderà con unadavvero interessante. Ultimamente è stato visto conde, cosa c’è tra i due?, questa sera, in prima serata su Cine34, andrà in onda con il film che lo vede protagonista, “Figli delle stelle“, diretto da Lucio Pellegrini. Nel cast accanto all’attore, scrittore

hmvlc : GDL che si sente tipo la Loren per un film con Fabio Volo - marperlo1 : @grondoamore è tipo Fabio Volo sto tizio, almeno leggendo in giro ahahahahah - infoitcultura : Genitori Vs Influencer, il nuovo film originale Sky con Fabio Volo e Giulia De Lellis - infoitcultura : 'Genitori vs Influencer', il nuovo film con Fabio Volo e Giulia De Lellis - infoitcultura : Fabio Volo e De Lellis, Genitori vs Influencer: data di uscita e dove vederlo -